В среду в Чехии, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. В течение дня дождь, в горах снегопад.

Температура воздуха днем от 2 до 9°C. Ветер южный, юго-западный 5-9 м/с, порывы до 15-25 м/с. К вечеру изменение на западный ветер.