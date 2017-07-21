Вторые прямые президентские выборы, которые пройдут в стране в начале 2018 г., могут привести к пересмотру правил для действующего главы государства и его преимуществ по отношению к другим кандидатам. Член Комитета по надзору за бюджетом политических партий Ян Оутлы выразил мнение, что Милошу Земану следует пересмотреть программу своих поездок по краям Чешской Республики в период предвыборной кампании. В противном случае он, по мнению Оутлого, должен вычитать расходы на встречи с гражданами из лимитированной суммы, выделяемой кандидатам, которая составляет 50 млн крон (1 млн 800 тыс. евро).