Поездки Земана по стране могут усложнить предвыборную президентскую кампанию

Катерина Айзпурвит
21-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Вторые прямые президентские выборы, которые пройдут в стране в начале 2018 г., могут привести к пересмотру правил для действующего главы государства и его преимуществ по отношению к другим кандидатам. Член Комитета по надзору за бюджетом политических партий Ян Оутлы выразил мнение, что Милошу Земану следует пересмотреть программу своих поездок по краям Чешской Республики в период предвыборной кампании. В противном случае он, по мнению Оутлого, должен вычитать расходы на встречи с гражданами из лимитированной суммы, выделяемой кандидатам, которая составляет 50 млн крон (1 млн 800 тыс. евро).

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 