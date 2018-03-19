Подписан договор о создании самого дорогого чешского фильма в истории

Тимур Кашапов
19-03-2018
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Чешская производственная компания JBJ Productions подписала соглашение с голливудской кинокомпанией независимого продюсера и агента Кассиана Элвиса о создании самого дорогого чешского фильма всех времен. В фильмографии Элвиса значатся такие проекты, как «Самый пьяный округ в мире», «Газетчик», «Далласский клуб покупателей», «Дворецкий», «Королева пустыни». По данным ČTK, фильм будет посвящен национальному герою чешского народа, полководцу и знаменитому вождю гуситов Яну Жижке. Его бюджет составит около 275 млн крон (около 11 млн евро), то есть почти на 3 млн евро выше, чем бюджет фильма «Зияющая синева» режиссера Яна Сверака, который был выпущен в мировой прокат в 2001 году и собрал 258 771 долларов.

 
 
 
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