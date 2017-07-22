Как сообщает «Чешское Радио», россиянин Евгений Никулин, задержанный в октябре 2016 г. в Праге на основании ордера США, отозвал свое заявление и согласен быть депортированным на родину. Таким образом вердикт городского суда вступает в силу, и его не будет рассматривать суд высшей инстанции, подтвердил адвокат россиянина Мартин Садилек. При этом апелляция на решение о выдаче в США по-прежнему должна быть рассмотрена. Ранее подозреваемый протестовал против выдачи в обе страны и изменение своей позиции объясняет опасениями за собственную безопасность. «Он опасается того, что с ним может произойти в случае возможного выхода на свободу. Он публично заявил, что его могут похитить. Поэтому из соображений безопасности он решил, что хочет быть депортированным в Россию», – пояснил Садилек.

США обвиняют Никулина в атаке на социальную сеть Linkedin и серверы компаний Dropbox и Formspring. Если американский суд признает россиянина его виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

В ноябре 2016 г. от Генпрокуратуры РФ поступил запрос на экстрадицию Никулина в России по обвинению в краже денежных средств в размере 3450 долларов США в электронной платежной системе Webmoney.

СМИ связывают интерес к Никулину с тем, что он якобы владеет информацией о хакерах, причастных к атаке на электронные почтовые ящики Демократической партии перед президентскими выборами. В апреле 2017 г. молодой человек сообщил о якобы имевшей место попытке агентов FBI выведать у него информацию о влиятельных людях современной России, а также о предложении получения вознаграждения или американского гражданства в обмен на признание во взломе компьютеров Демократической партии США.