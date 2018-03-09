Подорожание квартир в панельных домах

Квартиры в панельных домах в Чехии за 5 лет подорожали на 25%. В прошлом году скачок их стоимости составил 15%. Стремительность подорожания превосходит данные по старым квартирам в кирпичных домах и показатели новых девелоперских проектов.

В некоторых регионах цены панельных квартир выше кирпичных более старой постройки. Статистику собрали аналитики агентства по недвижимости M&M Reality.

Самое серьезное подорожание зарегистрировано в Праге, причем есть случаи, когда приобретенная пять лет назад за 2,3 миллиона крон (90,5 тысяч крон) панельная квартира ныне выставляется на продажу за двойную цену – 4,3 миллиона крон (более 169 тысяч евро).

Рост цен на квартиры в Праге впрямую влияет и на ситуацию на рынке недвижимости в ближайших к столице поселках и городах. Примером может послужить город Нимбург. В 2015-16 годах за 1 жилой квадратный метр в панельном доме здесь платили 23 тысячи крон (по актуальному курсу – 905,5 евро). Сегодня показатель составляет 32 тысячи крон – 1260 евро.