Подключение Чехии к высокоскоростному Интернету обойдется в 5,7 миллиарда евро

Для достаточного покрытия территории Чешской Республики высокоскоростным Интернетом необходимо создание инфраструктуры, которая обойдется в 120-150 миллиардов крон (4,6-5,7 млрд. евро). Приблизительные подсчеты сообщили представители компаний в области IT и телекоммуникаций на общественной дискуссии в Экономической палате ЧР.

По мнению Экономической палаты, основой функционирующей цифровой экономики является качественная инфраструктура данных, то есть доступное соединение скоростью 1Гб/сек для всех фирм и граждан. Однако у государства в настоящий момент отсутствует стратегическое видение в области цифровой инфраструктуры.

По словам президента ICT союза Зденека Зайичека, фирмы хотели бы получить от ЕС дотации в размере 14 миллиардов крон (538 млн. евро) на строительство такой инфраструктуры, однако пока переговоры в этом направлении не увенчались успехом.