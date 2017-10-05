Почти миллион туристов, посетивших Чехию, воспользовались услугами Airbnb

Тимур Кашапов
05-10-2017
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Международным сервисом поиска жилья Airbnb в Чехии с января по сентябрь 2017 года воспользовались 908 тыс. человек, что на 64% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные привела менеджер Airbnb Софиа Гкиоусоу. По её словам, прибыль арендодателей составила за последние 12 месяцев свыше 1,7 млрд крон. Чаще всего через сервис Airbnb искали жилье в Праге - 808,5 тыс. человек. Свою недвижимость для краткосрочной аренды в чешской столице предлагают 7,2 тыс. человек.

Сервис Airbnb появился в 2008 году. Сейчас он работает в 65 тыс. городов 191 страны мира. На сайте Airbnb туристы могут снять жилье у собственников на короткий срок. Среди опций предусмотрено совместное проживание с хозяином либо размещение в отдельной квартире или доме.

 
 
 
 
 
 
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