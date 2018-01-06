Почти 13% цыган в ЧР учится в классах для детей с психическими отклонениями

Как сообщает в своем докладе Министерство образования, 12,7% детей из цыганских семей посещают классы в начальной школе для детей с легкими психическими отклонениями. Доклад составлен в рамках программы по привлечению цыгане в обычные школы, и с ним уже ознакомилось правительсов ЧР.

По данным специалистов, в этом году началбную школу в Чехии посещает 33704 ребенка из цыганских семей.

В 2007 г. ЕСПЧ вынес обвинительный приговор Чешской Республике за незаконное помещение в специализированные школы 18 цыганских детей, что было признано нарушением их прав и дискриминацией.

Ежегодно Министерство образования ЧР составляет доклад о положении цыган в системе школьного образования и также направляет информацию в Совет Европы.