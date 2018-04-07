Победители пражского полумарафона – кенийцы Бенард Кимели и Джоан Мелли

Лорета Вашкова
07-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Победителем юбилейного двадцатого полумарафона, проходившего в субботу, 7 апреля в чешской столице, стал бегун из Кении Бенард Кимели, призер пражского осеннего соревнования в беге на 10 000 метров. Он пробежал полумарафон второй раз в своей жизни и преодолел дистанцию 21,1 км за 59:47.

Среди женщин право подняться на пьедестал почета завоевала также кенийская бегунья Джоан Мелли, показавшая результат - 1:05:04, что является пятым лучшим результатом в истории этого соревнования.

Среди чешских спортсменов лучшие результаты показали Иржи Гомолач - 1:04 и Эва Врабцова-Нывлтова, преодолевшая рекорд своей соотечественницы Алены Петерковой 24-летней давности. Она пробежала дистанцию на одну секунду скорее Петерковой, с результатом 1:11:01.

В связи с соревнованием, принять участие в котором традиционно смогли не только профессиональные спортсмены, но и рядовые любители этого вида спорта разных возрастных категорий, были перекрыты несколько улиц и мостов. В нынешнем году разрешение на участие в столичном полумарафоне получили и восемь граждан, отбывающих тюремное наказание. После завершения мероприятия пройдет концерт.

Лорета Вашкова
07-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 