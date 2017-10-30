Победителем Designblok стала стекольная марка Rückl

Катерина Айзпурвит
30-10-2017
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Абсолютным победителем 19-го чешского смотра дизайна и моды Designblok стал производитель хрусталя и стекла ручной работы Rückl, представивший свою новую коллекцию в виде специальной инсталляции, сделанной по образцу стрельбища. Также эта марка получила премию за лучшую новинку.

Из-за урагана ярмарке Designblok пришлось прервать свою работу в Выставочном комплексе Праги. Вручение призов прошло в здании театра «На Забрадли». Награды вручались в 12-ти номинациях. В категории «мебель» лучшим был признана стул Alba марки Ton. Приз за лучшую коллекцию ювелирных изделий получила марка Zorya.

Лучшими аксессуарами для дома стали изделия LLEV, а в категории «светильники» победил Yakisugi фирмы Lasvit.

В 2017 г. смотр Designblok объединил 304 участника, в числе которых – дизайнеры, фабрики и студенты художественных школ.

 
 
 
 
 
 
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