Победителем Designblok стала стекольная марка Rückl

Абсолютным победителем 19-го чешского смотра дизайна и моды Designblok стал производитель хрусталя и стекла ручной работы Rückl, представивший свою новую коллекцию в виде специальной инсталляции, сделанной по образцу стрельбища. Также эта марка получила премию за лучшую новинку.

Из-за урагана ярмарке Designblok пришлось прервать свою работу в Выставочном комплексе Праги. Вручение призов прошло в здании театра «На Забрадли». Награды вручались в 12-ти номинациях. В категории «мебель» лучшим был признана стул Alba марки Ton. Приз за лучшую коллекцию ювелирных изделий получила марка Zorya.

Лучшими аксессуарами для дома стали изделия LLEV, а в категории «светильники» победил Yakisugi фирмы Lasvit.

В 2017 г. смотр Designblok объединил 304 участника, в числе которых – дизайнеры, фабрики и студенты художественных школ.