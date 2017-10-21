Победитель выборов заявил о готовности сотрудничать со всеми парламентскими партиями

Председатель Движения ANO Андрей Бабиш обратился ко всем партиям, прошедшим в Парламент Чешской Республики, с предложением начать сотрудничество. Он также выразил надежду, что президент Чехии Милош Земан именно ему доверит формирование нового кабинета министров.

По словам Андрея Бабиша, он приложит все усилия, чтобы состав будущего правительства был сформирован в самые короткие сроки. На какие министерские портфели его движение будет претендовать, Андрей Бабиш СМИ не сообщил. По мнению главы ANO, в Палату депутатов прошло чрезмерное количество партий и движений.

Андрей Бабиш выразил сожаление, что в Чехии нет системы, которая бы победителю выборов обеспечивала большинство голосов в парламенте, что, по его мнению, позволило бы государству функционировать более эффективно. Он также отверг обвинения, что ANO является популистским и антиевропейским субъектом. По словам Андрея Бабиша, Чехия является неотъемлемой составляющей Европейского союза и НАТО.