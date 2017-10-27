Победитель парламентских выборов попробует составить правительство меньшинства

Лидер движения ANO Aндрей Бабиш, победитель парламентских выборов в ЧР, предпримет попытку формирования правительства меньшинства. В его состав войдут министры от движения ANO и специалисты, не имеющие партийной принадлежности. Aндрей Бабиш, реагируя на то, что остальные парламентские партии отвегают возможность сотрудничества с ANO, сообщил об этом в интервью серверу iDNES.cz.

Кабинет министров, полагает председатель победившего движения, мог бы частично обеспечить выполнение программ всех партий. Глава партии гражданских демократов Петр Фиала и председатель партии пиратов Иван бартош по-прежнему исключают возможность оказания какой-либо поддержки ANO со своей стороны. Правительство меньшинства во главе с ANO отказывается поддержать также партия христианских демократов.