Новости Победа чешской теннисистки в Брисбене

07-01-2017 19:26 oбновлено | Антон Каймаков

В Австралии на теннисном турнире в Брисбене победительницей в 2017 году стала чешская спортсменка Каролина Плишкова. Встреча с француженкой Ализе Корне завершилась со счетом 6:0, 6:3. Это уже седьмой завоеванный Плишковой турнирный титул. В истории турнира в Брисбене Каролина Плишкова стала второй победившей в финале чешской теннисисткой.

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Победа чешской теннисистки в Брисбене 07-01-2017 19:26 oбновлено | Антон Каймаков В Австралии на теннисном турнире в Брисбене победительницей в 2017 году стала чешская спортсменка Каролина Плишкова. Встреча с француженкой Ализе Корне завершилась со счетом 6:0, 6:3. Это уже седьмой завоеванный Плишковой турнирный титул. В истории турнира в Брисбене Каролина Плишкова стала второй победившей в финале чешской теннисисткой.

Биатлон 07-01-2017 15:52 | Антон Каймаков Биатлонистка Габриэла Коукалова в субботу во время состязаний Кубка мира в Оберхофе вновь заняла место в тройке лучших. В гонке преследования чешская лыжница пришла к финишу второй, проиграв француженке Мари Дорен-Абер (34:33,3) лишь 38,8 с.

Конькобежное серебро для Чешской Республики 07-01-2017 15:29 oбновлено | Антон Каймаков Чемпионат Европы по конькобежному спорту по классическому и спринтерскому многоборью в Херенвене (Нидерланды) чешская спортсменка Мартина Сабликова (классика) завершила с серебряной медалью на шее. В последнем состязании на дистанции 5000 метров чешская спортсменка смогла ликвидировать отставание (6,29 с), накопившееся во время предшествовавших забегов, и на финише показала результат - 6:57,47с. Сабликова стала победителем забега и второй в общем зачете. На первом месте по итогам состязаний Ирен Вьюст (Нидерланды), а бронзовая медаль досталась Антуанетте де Йонг (Нидерланды).



Во время предшествовавшего финалу забегу на 1500 метров Мартина Сабликова заняла третье место (1:58,72).

Чешские граждане научились менять банки 07-01-2017 15:04 | Антон Каймаков Мнение, что чешские клиенты слишком ленивые, чтобы менять банки, в которых они держат свои деньги, уже не соответствует действительности. Согласно результатам исследования, проведенного одним из финансовых домов, 4 из каждой десятки клиентов чешских банков за последних 5 лет осуществили в данной сфере коренное изменение. Наиболее активными являются граждане в возрасте от 40 до 55 лет. Для них главную роль играет простота предлагаемых банком продуктов и удобная система онлайн обслуживания счета, в том числе и мобильная. Свою роль играет также и развернутость сети банкоматов.

Штраф за "сверхъестественную мощность" солнечных батарей 07-01-2017 14:45 | Антон Каймаков 5000000 крон достигла общая сумма штрафов, выписанная Государственной энергетической инспекцией владельцам 300 чешских солярных электростанций. Санкции применены к производителям, в большинстве случаев мелким, чьи электростанции, согласно отчетам, выработали значительно больше энергии, чем это физически возможно, учитывая мощность фотовольтаических панелей. Владельцам солнечных электростанций в Чехии перечисляют дотации. Из необоснованное получение, таким образом, наносит государству ущерб.

Мнение: Чешское правительство отказалось от защиты прав человека 07-01-2017 14:26 | Антон Каймаков Критику за отклонение от курса активной защиты прав человека во внешней политике страны услышало чешское правительство от бывшего сенатора и депутат Данэла Кроупы. Данное заявление было сделано во время собрания по случаю 40-й годовщины со дня возникновения Хартии 77, исторического документа, давшего начало движению сопротивления коммунистическому режиму в Чехословакии. В зале Люцерна встретились в субботу чешские диссиденты и подписанты упоминаемого документа. Даниэл Кроупа считает, что движение Хартия 77 не могло бы существовать без поддержки, проявлявшейся свободными людьми за границей, которых не оставляли равнодушными события в Чехословакии. "Из этого вытекает и наша обязанность продолжать дело борьбы за права человека в мире", - подчеркнул бывший сенатор.

Прогноз погоды на 8 января 07-01-2017 13:42 | Антон Каймаков Воскресенье в Чехии также будет морозным. Ожидается облачная погода, в некоторых регионах пасмурно. Синоптики прогнозируют снегопад. Температура воздуха днем от - 6 до - 2°C. Втер северо-восточный 4-8 м/с. Порывы до 15 м/с.

Мороз в Чехии достиг - 34,6°C 07-01-2017 13:37 | Антон Каймаков Тридцетиградусный мороз в ночь на субботу 7 января 2017 года был зарегистрирован сразу на нескольких метеорлогических станциях Чешской Республики. Рекордсменом был регион Шумавы. Ниже 30°C ртуть в термометрах опустилась в населенных пунктах Горная Квилда, Волары, Глиниште, на метеостанциях Квилда - Жемчужина, Бржезники и Ролав. Рекорд этой ночи был зарегистрирован на Рокитской слати - 34,6°C. В субботу метеорологи предсказывают густой снегопад.

ЧЕ по конькобежному спорту. М. Сабликова на третьей позиции 06-01-2017 21:15 oбновлено | Антон Каймаков Чешская конькобежка Мартина Сабликова на Чемпионате Европы по классическому и спринтерскому многоборью в Херенвене (Нидерланды) на дистанции 3000 метров (классика) заняла второе место (4:04,73). В этот же день на дистанции в 500 метров (классика) Мартина Сабликова пришла к финишу пятой (40,18). По итогам первого дня соревнований чешская конькобежка, борющаяся за за шестой в своей карьере титул чемпионки Европы, занимает третью позицию.



Лидером соревнований является Ирен Вьюст (сборная Нидерландов). На дистанции в 500 метров ее время 39,26 с., а на дистанции 3000 метров - 4:03,26.



На втором месте в общем зачете Антуанетта де Йонг (Нидерланды). На дистанции в 500 метров она заняла второе место (39,56), а на дистанции 3000 метров третье место (4:05,44 ).



Вторая чешская участница соревнований Никола Здрагалова на дистанции в 500 метров пришла к финишу шестой (40,26), а на дистанции в 3000 метров ей удалось завоевать 12 место (4:15,86). В общем зачете она на десятом месте.