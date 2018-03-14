По заявлению премьера, госпредприятия не соблюдают закон об отмене «золотых парашютов»

Катерина Айзпурвит
14-03-2018
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В ходе пресс-конференции после заседания кабинета в отставке премьер Андрей Бабиш заявил, что государственные предприятия не соблюдают решение правительства, продолжая выплачивать своим топ-менеджерам высокие выходные пособия, т.е. так наз. «золотые парашюты». Он отметил, что глава МВД Любомир Метнар уволил главу Чешской почты Мартина Элкана, который, по некоторым данным, получит выходное пособие в размере 8,5 млн крон (333 тыс. евро).

В связи с этим премьер потребовал от министров подготовить отчет о выплатах в подведомственных им государственных компаниях. В 2015 г. правительство приняло закон, регулирующий выходное пособие руководителей госпредприятий, ограничив его суммой полугодовой зарплаты.

 
 
 
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