По стоимости квартир Прага опередила Варшаву и догоняет Берлин

Цены квартир в чешской столице значительно выше, чем в Братиславе или Варшаве, и догоняют Берлин. Согласно информации из базы данных Numbeo, средняя стоимость одного квадратного метра квартиры в центре Праги составляет 111 290 крон (по актуальному курсу – 4280 евро). Для сравнения: в Братиславе – 71 470 крон (2 749 евро), в Варшаве – 66 290 крон (2 550 евро), а в Берлине – 132 650 (5 102 евро).
Однако по соотношению со средней зарплатой горожан, стоимость квартир в Праге лидирует, опережая показатели Берлина, Вены и главного города Баварии Мюнхена.
По информации Numbeo, стоимость 1 квадратного метра в центре Праги составляет – 415% от средней чистой зарплаты жителя чешской столицы. Для сравнения: в Берлине – 250%, в Вене – 341% (175 870 крон или 6 764 евро за квадратный метр площади), в Мюнхене – 374% (246 910 крон или 9 496,5 евро за 1кв.м).
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