По решению суда «Славянская эпопея» принадлежит Праге

Цикл картин «Славянская эпопея» принадлежит Праге, а не родственникам его автора Альфонса Мухи. Такой вердикт был вынесен Пражским городским судом, который отклонил апелляцию внука художника Джона Мухи.

Тем не менее, Муха собирается вновь оспорить это решение. Он утверждает, что власти Праги не выполнили требования его дедушки: Альфонс Муха подарил Праге цикл картин «Славянская эпопея» с условием, что для них построят собственную галерею. Но, по мнению суда, Альфонс Муха никогда не был владельцем холста, поскольку он изначально создавал цикл картин с целью подарить его Праге.

В вердикте также говорится о том, что первоначальным владельцем работ был американский меценат Чарльз Крейн, который заказал и оплатил написание картин, а затем пожертвовал их Праге. В качестве дарителя Крейн также упоминается в протоколах о передаче картин Праге. Нынешнее руководство чешской столицы собирается построить для цикла «Славянская эпопея» отдельную галерею в микрорайоне Тешнов в Праге-1.