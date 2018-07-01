По прошествии 46 лет в Праге вновь появилась троллейбусная линия

С 1 июля 2018 в чешской столицы было возобновлено троллейбусное движение. В настоящее время пассажиров возит лишь один единственный троллейбус №58. Однако уже к 2021 году на электричество полностью будет переведена одна из автобусных линий.
Первый в истории Праги троллейбус выехал по своему маршруту 9 августа 1936 года. Отказалась столица от данного вида транспорта в октябре 1972 года.
Маршал Конев и вторжение 1968 – неперевернутая страница истории
Денежная реформа 1953 – отъем денег у населения в рамках закона
Кабинет поддержал введение в Чехии полноценного брака для однополых пар
Южноевропейцев все чаще привлекает работа в Чехии
Невольничий рынок в центре Праги. Флешмоб Amnesty International