По прошествии 46 лет в Праге вновь появилась троллейбусная линия

С 1 июля 2018 в чешской столицы было возобновлено троллейбусное движение. В настоящее время пассажиров возит лишь один единственный троллейбус №58. Однако уже к 2021 году на электричество полностью будет переведена одна из автобусных линий.

Первый в истории Праги троллейбус выехал по своему маршруту 9 августа 1936 года. Отказалась столица от данного вида транспорта в октябре 1972 года.