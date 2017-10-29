По прогнозам букмекеров, фаворитом президентских выборов остается Милош Земан

Катерина Айзпурвит
29-10-2017
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В букмекерских конторах Чехии фаворитом на победу на президентских выборах в январе 2018 г. остается Милош Земан, который вернул утраченные позиции, сообщает издание Hospodářské Noviny. Наблюдатели связывают это с улучшением состояния здоровья главы республики.

Летом букмекеры давали больше шансов его сопернику, бывшему президенту АН Иржа Драгошу.

В настоящее время шансы третьего из кандидатов — поэта-песенника Михала Горачека оцениваются еще ниже

Ставки на победу Земана в данный момент принимаются 1,40 к 1, у Драгоша – 3 к 1, у Горачека – от 7,5 к 1 до 8,5 к 1.

 
 
 
 
 
 
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