По прогнозам букмекеров, фаворитом президентских выборов остается Милош Земан

В букмекерских конторах Чехии фаворитом на победу на президентских выборах в январе 2018 г. остается Милош Земан, который вернул утраченные позиции, сообщает издание Hospodářské Noviny. Наблюдатели связывают это с улучшением состояния здоровья главы республики.

Летом букмекеры давали больше шансов его сопернику, бывшему президенту АН Иржа Драгошу.

В настоящее время шансы третьего из кандидатов — поэта-песенника Михала Горачека оцениваются еще ниже

Ставки на победу Земана в данный момент принимаются 1,40 к 1, у Драгоша – 3 к 1, у Горачека – от 7,5 к 1 до 8,5 к 1.