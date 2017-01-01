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Новости По предварительным данным, среди жертв атаки на клуб в Стамбуле нет чешских граждан

01-01-2017 10:23 oбновлено | Катерина Айзпурвит

Zе менее 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. На данный момент установлена личность 21 жертвы, 15 или 16 из которых – иностранцы. Чешские власти пока не получили информации о том, что среди жертв нападения могут быть граждане ЧР. Глава чешского МИД Любомир Заоралек выразил соболезнования семьям жертв трагедии, которую в своем сообщении в Twitter охарактеризовал как «Ужасное начало 2017 года». Нападавший, который был, по свидетельству очевидцев, одет в костюм Санта-Клауса, скрылся. В момент нападения в клубе находилось от 700 до 800 посетителей. Турецкие власти ввели запрет на распространение информации, разрешив местным СМИ передавать лишь официальные сообщения.

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Президент и премьер-министр встретились за новогодним обедом

02-01-2017 17:46 oбновлено | Лорета Вашкова

Президент Милош Земан и глава правительства Богулав Соботка в понедельник, 2 января, встретились за традиционным новогодним обедом в летней резиденции президента в Ланах. На встрече присуствовали такжесупруги политиков, Ивана Земанова и Ольга Соботкова. По словам пресс-секретаря главы государства Иржи Овчачека, давшего интервью ЧТК перед данным мероприятием, участники встречи, видимо, воспользовались встречей для подведения итогов прошлого года и обсуждения предстоящего гoда, который ознаменуется, помимо прочего, предвыборной компанией, связанной с парламентскими выборами 2017 г. и с президентскими 2018 г. 

Набор сотрудников планирует треть чешских фирм

02-01-2017 17:11 | Лорета Вашкова

Число компаний, которые планируют набор сотрудников в нынешнем году, возросло до 31%. Год назад таковых фирм было 30%, в 2013 году - лишь 14 процентов. Как следует из исследования Index, проведенного среди 500 малых и средних фирм различных сфер деятельности, сокращать штат своих работников в этом году собирается лишь 5% отечественных предприятий. 

Сообщение о бомбе в поезде, следовавшем из Праги, было ложным

02-01-2017 16:49 oбновлено | Лорета Вашкова

Из-за сообщения анонима об угрозе взрыва бомбы в поезде EC 354 Franz Kafka, следующем из Праги в Мюнхен, чешские полицейские эвакуировали в понедельник, 2 января, 254 пассажира. Взрывчатка обнаружена не была, однако полиция задержала мужчину, подозреваемого в распространении заведомо ложного сообщения. Как выяснилось в ходе допроса, мужчина был в нетрезвом состоянии. В случае доказательства вины подозреваемого, виновнику ЧП грозит до пяти лет лишения свободы. Движение поездов на данном участке было остановлено. На место был вызван кинолог с собакой. В связи с данной задержкой поезд прибудет в Германию с опозданием на 2-2,5 часа. 

По прошествии 15 лет Чехию посетит глава МИД Японии

02-01-2017 16:05 | Лорета Вашкова

По прошествии 15 лет в Чехию с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Японии. Визит Фумио Кисиды, находящегося в должности главы МИДа Японии с 2012 года, продлится с 7 по 9 января и приурочен к 60-летию обновления дипломатических отношений между Прагой и Токио. Об этом информировало посольство Японии в Праге, сообщившее также о встрече Фумио Кисиды с премьер-министром ЧР Богуславом Соботкой. Помимо вопросов об актуальной международной политической ситуации и перспектив экономического сотрудничества, главы дипломатии обеих стран обсудят возможность визита чешского премьер-министра в Страну восходящего солнца в 2017 году. 

Повышенные меры безопасности будут действовать в ЧР до 6 января

02-01-2017 14:56 | Лорета Вашкова

«Повышенные меры безопасности, принятые в Чехии после теракта в Берлине, останутся в силе как минимум до пятницы, 6 января», - заявил глава МВД Милан Хованец. Полиция ранее распорядилась выделить для дополнительного патрулирования улиц в Чехии 500 полицейских, которые должны следить за порядком в многолюдных местах и в торговых центрах. На площадях крупных чешских городов, на которые традиционно устремляются сотни интуристов, были установлены специальные бетонные ограждения. 

Прогноз погоды на вторник, 3 января

02-01-2017 12:48 | Лорета Вашкова

Во вторник, 3 января, синоптики предсказывают облачную погоду, в некоторых районах с прояснениями, местами снегопад. Температура воздуха днем – от двух градусов мороза до двух тепла, ночью от -2 до -6°C. Слабый северо-западный ветер постепенно усилится и к вечеру достигнет силы до 5-10 м/с, местами с порывами до 15 - 20 м/с, на горах около 25 м/с. 

Вердикт суда: метание яиц в президента – не преступление

02-01-2017 12:28 | Лорета Вашкова

Районный суд Праги-2 постановил, что действия одного из участников торжественного собрания по случаю государственного праздника, бросавшего яйца в президента, не является преступлением и должно рассматриваться как административное правонарушение. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Об этом информировало Чешское телевидение. В знак протеста против проводимой Милошом Земаном политики сотни людей освистали главу государства в ходе церемонии открытия памятной доски в честь 25-летия «бархатной» революции, состоявшейся 17 ноября 2014 г. на пражском Альбертове, а один из присутствовавших бросал в него яйца. Первоначально полиция квалифицировала действия конкретных лиц как правонарушение против гражданского сосуществования при проведении памятной акции. Позже против данного активиста было возбуждено уголовное дело, мужчине грозило 2 года лишения свободы. 

Причина взрыва на заводе Sellier & Bellot не объяснена

02-01-2017 11:52 | Лорета Вашкова

Следователям так и не удалось установить причину взрыва на территории чешского оружейного завода Sellier & Bellot в сентябре 2015 года, в результате которого погибло трое человек и предприятию был нанесен ущерб в размере 2 млн крон. Полиция в ходе расследования, длившегося более года и не принесшего конкретных результатов, сотрудничала со специализированной службой пиротехники, судебно-медицинскими экспертами, Институтом геофизики и специалистами ряда других областей. «Дело было отложено на неопределенный срок», - сообщил 2 января пресс-секретарь полиции Центрально-Чешского края Зденек Халупа. 

Шоссейные сборы в 2016 г. составили около 10 млрд крон

02-01-2017 10:54 | Лорета Вашкова

В рамках электронного сбора дорожной пошлины в прошлом году в Чехии было собрано 9,89 млрд крон. По сравнению с 2015 годом госказна посредством электронной системы взимания дорожных сборов пополнилась в 2016 году на 1,6%, что объясняется повышением темпов экономического роста в Европе, сообщил ЧТК Давид Шимоник, пресс-секретарь компании Kapsch, разработавшей в 2007 г. систему сборов от проезда по шоссе грузовиков и автобусов. За 10 лет работы системы сборы за проезд в Чехии составили 77,5 млрд крон. 

Новый сезон начался для Шафаржовой с победы

02-01-2017 10:20 | Лорета Вашкова

Удачно начался новый год для чешской спортсменки Люси (Люции) Шафаржовой. В первом круге теннисного турнира WTA в Окленде она победила со значительным перевесом свою землячку Денису Аллертову со счетом 6:1, 6:2. Во втором круге вполне вероятна встреча Шафаржовой с еще одной чешкой, Барбарой Стрыцовой. 

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