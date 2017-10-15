По Праге прошла демонстрация за повышение зарплат

Ольга Васинкевич
15-10-2017
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Несколько сотен человек прошло в воскресенье по улицам Праги в рамках демонстрации за повышение заработных плат, организованной Чешской социал-демократической партией. Шествие двинулось от Староместской площади на Кларов, из-за чего было ненадолго приостановлено движение общественного транспорта. Руководство ЧСДП представляли премьер Богуслав Соботка, глава МИД Любомир Заоралек и министр труда и социальных дел Михаэла Марксова.

Демонстранты выкрикивали лозунги «Конец дешевого труда», «Бабиша в мусорное ведро», а также несли транспаранты «Больничный с первого дня» и «Минимальная зарплата 16 тысяч».

 
 
 
 
 
 
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