Апогеем недельного фестиваля сексуальных меньшинств Prague Pride станет «Парад гордости», который прошествует по центру Праги в субботу. После полудня он стартует с Вацлавской площади в направлении Летны. На улицы также планируют выйти противники акции. На 13 часов назначено собрание экстремистов на улице Кози. Организатор Павел Матейны, который выступал против карнавального шествия и в минувшие годы, назвал свою акцию «Чешская гордость». В 14 часов с Фруктового рынка на Кампу отправится Шествие за семью, целью которого является поддержать традиционные семьи с детьми. За порядком во время проведения мероприятий будет наблюдать полиция, которая также будет регулировать транспортное сообщение, поскольку на несколько часов будет ограничено движение трамваев и автомобилей. На улицах также будут присутствовать представители антиконфликтных команд со всей страны. «Радужный парад» проходит в Праге уже в 7-й раз. Первый раз в 2011 году он вызвал бурные протесты консервативной части населения.