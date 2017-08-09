В среду по центру Праги между 14 и 18 часами проедет трамвай с флагами цветов радуги, целью которого является обратить внимание на опасность распространения ВИЧ. Акция пройдет в рамках фестиваля сексуальных меньшинств Prague Pride. «Экипаж» трамвая, в котором будут и члены общества Сестер вечной радости, планирует информировать пассажиров о возможностях защиты от заболеваний, передающихся половым путем, и раздавать презервативы. ВИЧ инфекция находится под наблюдением в Чехии с 1985 года. С того момента до конца июня 2017 года Национальная лаборатория по СПИД Государственного института здравоохранения зарегистрировала 3041 человека с ВИЧ. В последние годы число зараженных растет.