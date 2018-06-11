По неофициальным данным, большинство социал-демократов проголосовали за участие в правительстве ANO

В референдуме, куда был вынесен вопрос об участии ЧСДП в кабинете, которое формирует движение ANO во главе с Андреем Бабишем, приняло участие 930 партийных ячеек, т.е. 85% всех местных организаций. По неофициальным данным, большинство социал-демократов высказалось за участие в этом правительстве.

Окончательные результаты голосования будут объявлены в пятницу, 15 июня. Председатель ЧСДП Ян Гамачек отказался по просьбе агентства ČTK прокомментировать итоги партийного референдума.

Помимо движения ANO, решения ЧСДП ожидает компартия Чехии и Моравии, без поддержки которой правительство не наберет необходимого числа голосов в парламенте.