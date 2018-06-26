По мнению премьера, при назначении кабинета вместо М. Похе МИД может возглавить Я. Гамачек

Премьер-министр Андрей Бабиш считает, что при назначении правительства, которое пройдет 27 июня, главой МИД вместо кандидата от ЧСДП Мирослава Похе может временно стать кандидат на должность министра внутренних дел Ян Гамачек, занимающий пост председателя социал-демократической партии.

Также Андрей Бабиш «не видит повода для подачи жалобы» на действия президента Милоша Земана, который выступает против передачи Мирославу Похе портфеля главы внешнеполитического ведомства. Ранее премьер представил президенту список министров будущего кабинета, включая Мирослава Похе как главы МИД, на кандидатуре которого настаивала ЧСДП.