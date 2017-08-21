По данным МВД ЧР, последние теракты в Европе не связаны с Чехией

Катерина Айзпурвит
21-08-2017
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Как сообщил министр внутренних дел Милан Хованец, уровень террористической угрозы в стране в связи с последними терактами в Европе повышен не будет, и службы безопасности не получали из-за рубежа каких-либо данных, свидетельствующих о связи этих событий с Чехией.

На заседании кабинета 21 августа был заслушан доклад главы разведки о ситуации после теракта, произошедшего 17 августа в Барселоне. На 22 августа запланировано совещание чешской разведслужбы, на котором также будет рассмотрен последний инцидент с наездом автомобиля на людей в Марселе.

 
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