По Чехии чаще путешествуют на поездах и автомобилях

Антон Каймаков
30-07-2017
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Автобусы в качестве средства передвижения между городами Чешской Республики уходят на второй план. Все более популярными у путешественников становятся поезда и автомобили. Об этом свидетельствуют официальные данные за первый квартал 2017 года Министерства транспорта. Согласно статистике, растут в Чешской Республике, как объемы пассажирских перевозок, так и транспортировки товаров.

 
 
 
 
 
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