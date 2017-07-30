Автобусы в качестве средства передвижения между городами Чешской Республики уходят на второй план. Все более популярными у путешественников становятся поезда и автомобили. Об этом свидетельствуют официальные данные за первый квартал 2017 года Министерства транспорта. Согласно статистике, растут в Чешской Республике, как объемы пассажирских перевозок, так и транспортировки товаров.