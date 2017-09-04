Пльзеньское пиво подорожает

Компания Plzeňský Prazdroj с 1 октября на 3,1% поднимет цены на всю свою бутылочную продукцию. Подорожание затронет все выпускаемые марки пива - Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast и Velkopopovický Kozel. Одновременно нетронутой останется цена разливного пива, поставляемого в рестораны и пивные. Последний раз подорожание пьзеньского пива произошло в октябре прошлого года. Скачок составил 3,2%. Актуально заявленное подорожание связано с ростом расходов на производство, тару и осуществление поставок.

В прошлом за подорожанием продукции компании Plzeňský Prazdroj следовал также рост цен на продукцию большинства остальных пивных компаний страны.