Пльзеньское пиво подорожает

Антон Каймаков
04-09-2017
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Компания Plzeňský Prazdroj с 1 октября на 3,1% поднимет цены на всю свою бутылочную продукцию. Подорожание затронет все выпускаемые марки пива - Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast и Velkopopovický Kozel. Одновременно нетронутой останется цена разливного пива, поставляемого в рестораны и пивные. Последний раз подорожание пьзеньского пива произошло в октябре прошлого года. Скачок составил 3,2%. Актуально заявленное подорожание связано с ростом расходов на производство, тару и осуществление поставок.

В прошлом за подорожанием продукции компании Plzeňský Prazdroj следовал также рост цен на продукцию большинства остальных пивных компаний страны.

 
 
 
 
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