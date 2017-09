Пльзенский музей экспонирует десятки графических работ Боба Дилана

В Западно-чешском музее Пльзеня открылась выставка графических работ поэта и музыканта Боба Дилана, ставшего лауреатом Нобелевской премии за литературу. Экспозицию On the Road подготовил галерист Зденек Кочик, устроитель выставок в пражской Gallery of Art Prague (GOAP), расположенной на Староместской площади.

GOAP приобрела 56 графических листов из серии, в которую входили 99 работ Дилана, у своей партнерской организации Halcyon Gallery London. «Все они подписаны автором–исполнителем, который является культовой личностью на рок-сцене, и оснащены сертификатом», - сообщил Зденек Кочик.