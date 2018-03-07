Пльзеньские куклы сыграют и угостят чешскими блюдами в ОАЭ

Лорета Вашкова
07-03-2018
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Пльзеньский театр кукол Alfa на протяжении трех недель продемонстрирует традиции чешских кукольных представлений на фестивале Дни культурного наследия в Шардже, которая считается культурной столицей Объединенных Арабских Эмиратов. В свою гастрольную программу чехи включили постановку «Три мушкетера», фольклорный спектакль и даже дегустацию чешских блюд.

Ежегодно это мероприятие посещает около 300000 человек. Каждый год на фестиваль, в котором принимают участие представители десятков арабских государств, приглашают коллективы из одной или двух стран Европы. В этом году выбор организаторов пал на Чешскую Республику.

 
 
 
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