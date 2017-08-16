Пльзень признан лучшим для жизни городом Чехии

Катерина Айзпурвит
16-08-2017
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По итогам 2016 г. Пльзень вышел на первое место при сравнении качества жизни в крупных городах Чехии, обойдя 13 других краевых центров, включая Прагу. Оценка делалась, исходя из семи главных критериев: территориальное планирование, здравоохранение, финансы, экология, население, пространство для бизнеса, социальное обеспечение.

Сравнение проводилось также по таким параметрам как продолжительность поиска работы, процент застроенных площадей, доля сельскохозяйственных угодий, лесов и водоемов, средняя пенсия, число уголовных правонарушений на 1000 человек, число врачей и койко-мест в больницах на 1000 человек, объемы выбросов в атмосферу углекислого газа, расходы на защиту окружающей среды и т.д.

 
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