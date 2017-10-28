Пласидо Доминго дирижировал в Праге исполнением оперы «Дон Жуан»

Испанский тенор Пласидо Доминго выступил в Праге в качестве дирижера при исполнении оперы «Дон Жуан», премьера которой прошла в Ставовском театре 230 лет назад. 27 октября зрители стоя аплодировали 76-летнему дирижеру, оркестру и вокалистам.

В заглавной роли занят итальянский оперный певец Симоне Альбергини, известный своим исполнением моцартовско-россиниевского репертуара и один из самых востребованных исполнителей партий Дон Жуана и Фигаро. Партию Донны Эльвиры исполнила чешская певица Катержина Кнежикова.

Второе представление «Дон Жуана» состоится в воскресенье, в канун 230-летия – 29 октября 1787 г. премьерой своей оперы дирижировал сам В. А. Моцарт. Тогда Ставовский (Сословный) театр в Праге, здание которого сохранилось до наших дней, носил название театр Ностица. Билеты уже полностью проданы, однако поклонники оперы могут следить за прямой трансляцией спектакля.