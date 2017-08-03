Национальная библиотека нуждается в новом здании. Исторический комплекс Клементинума не может отвечать современным требованиям, так как в нем невозможно в полной мере применять современные технологии, а постоянная доставка книг из хранилища, расположенного на другом конце города некомфортно для читателей и студентов. Такое мнение газете Právo высказал генеральный директор Национальной библиотеки Мартин Коцанда. Планы по возведению нового здания Национальной библиотеки могут оживить нереализованный футуристический проект архитектора Яна Каплицкого 2007 года. Вдова архитектора, являющаяся обладательницей прав на наследие Яна Каплицкого, готова проект Праге подарить. Возможность строительства нового здания Национальной библиотеки по планам Каплицкого, представлявшего себе здание библиотеки в виде гигантского осьминога, уже обсуждались с премьером Богуславом Соботкой и министром культуры Даниэлем Германом.