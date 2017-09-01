Пивоварня «Будейовицкий Будвар» изготовит специальное пиво для Папы Римского

Пивоваренный завод «Будейовицкий Будвар» (Budějovický Budvar) изготовит 122 бутылки пива, предназначенные Папе Римскому Франциску. Пиво Понтифику передаст 13 декабря 2017 г. делегация города Ческе Будейовице во время предрождественской аудиенции в Ватикане.

5 сентября пиво в процессе варки благословит епископ Крочил в ходе литургии, которая пройдет на территории пивзавода. В предрождественские дни Святой Престол даст традиционную аудиенцию для всех паломников из Чехии, на которой бует присутствовать епископ Властимил Крочил и представители пивоваренного завода.