Пивоварня «Будейовицкий Будвар» изготовит специальное пиво для Папы Римского

Катерина Айзпурвит
01-09-2017
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Пивоваренный завод «Будейовицкий Будвар» (Budějovický Budvar) изготовит 122 бутылки пива, предназначенные Папе Римскому Франциску. Пиво Понтифику передаст 13 декабря 2017 г. делегация города Ческе Будейовице во время предрождественской аудиенции в Ватикане.

5 сентября пиво в процессе варки благословит епископ Крочил в ходе литургии, которая пройдет на территории пивзавода. В предрождественские дни Святой Престол даст традиционную аудиенцию для всех паломников из Чехии, на которой бует присутствовать епископ Властимил Крочил и представители пивоваренного завода.

 
 
 
 
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