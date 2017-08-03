Неожиданное послание было доставлено Ивану Ганушову в Прагу из российского города Сочи, которое немедленно превратилось в экспонат Музея рекордов и курьезов в городе Пелгржимов. Недавно 64-летний Иван Ганушов получил по почте конверт с поздравлениями с 8 марта, адресованными его маме, которая, к сожалению, скончалась 22 года назад, семьей, с которой Ганушовы познакомились случайно во время отдыха на курорте. Послание было отправлено из Советского Союза 7 марта 1989 года и добралось до получателя через 28 лет и 19 дней. Это письмо с самым продолжительным сроком доставки в истории, о чем была сделана соответствующая запись в Чешской книге рекордов. Расстояние между Сочи и Прагой составляет 2599 километров, сообщил СМИ президент агентства по регистрации чешских рекордов «Добрый день» Мирослав Марек. Письмо находилось в пути 10 246 дней. «Если бы почтальоном работала черепаха, передвигавшаяся со скоростью 500 метров в час, то она бы доставила письмо из Сочи в Прагу за 216,5 дней. Если бы эта черепаха-почтальон «работала» только 8 часов в сутки, то доставка длилась бы 649 дней. И так бы это было в 15 раз быстрей, чем в нашем случае», - подчеркнул президент агентства «Добрый день».