«Пираты» требуют от госкомпаний публиковать заключаемые договоры

Пиратская партия представила проект поправки к закону, предусматривающий отмену исключительного положения государственных предприятий, таких как энергетическая компания ČEZ и др., которые в настоящий момент избавлены от обязанности публиковать заключенные договоры в открытом реестре в Интернете.

«Пираты» указывают, что отмена исключения для госкомпаний предоставит доступ к информации о договорах государственных и полугосударственных компаний на сумму не менее миллиарда крон в год. Действующий закон позволяет скрывать информацию о невыгодных контрактах, считает парламентская партия.

Парламент прошлого созыва принял поправку, согласно которой не публиковать свои договоры имеют право предприятия с участием государства, краев и областей, ČEZ и национальный пивоваренный завод Budějovický Budvar.