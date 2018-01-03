«Пираты» требуют от госкомпаний публиковать заключаемые договоры

Катерина Айзпурвит
03-01-2018
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Пиратская партия представила проект поправки к закону, предусматривающий отмену исключительного положения государственных предприятий, таких как энергетическая компания ČEZ и др., которые в настоящий момент избавлены от обязанности публиковать заключенные договоры в открытом реестре в Интернете.

«Пираты» указывают, что отмена исключения для госкомпаний предоставит доступ к информации о договорах государственных и полугосударственных компаний на сумму не менее миллиарда крон в год. Действующий закон позволяет скрывать информацию о невыгодных контрактах, считает парламентская партия.

Парламент прошлого созыва принял поправку, согласно которой не публиковать свои договоры имеют право предприятия с участием государства, краев и областей, ČEZ и национальный пивоваренный завод Budějovický Budvar.

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