"Пираты" отправят под суд "правительство без доверия"

Иван Бартош, глава чешской Пиратской партии, прошедшей в Палату депутатов, заявил о своей готовности подать жалобу в Конституционный суд на "правительство без доверия". По его словам, это произойдет, если президент Милош Земан реализует заявленный план и позволит правительству меньшинства Андрея Бабиша править страной "без доверия депутатов" и без объявления срока внеочередных парламентских выборов.

Иван Бартош об этом заявил во время дискуссионной программы телеканала "Prima".

Главному "пирату" вторил и председатель гражданских демократов Петр Фиала. Он также обратил внимание на то, что председатель Движения ANO (победитель выборов) Андрей Бабиш за две недели реально даже не попытался сформировать кабинет большинства.

Напомним, что часть партий, прошедших в парламент, отказались сотрудничать с ANO в рамках коалиции, а иным в такой возможности отказал непосредственно Андрей Бабиш.