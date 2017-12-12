Пиратская партия призывает сократить бюджет Пражского Града

Новичок Палаты депутатов Пиратская партия предлагает урезать бюджет Управления Пражского Града. Народные избранники, таким образом, намерены выразить несогласие с введенными мерами по обеспечению безопасности. Все туристы, желающие посетить исторический комплекс, являющийся одновременно официальной президентской резиденцией, должны подвергнуться личному досмотру, как в аэропорту.

Представители Пиратской партии считают введенные меры неэффективными и оскорбляющими достоинство людей. Вдобавок, по мнению «пиратских» депутатов, туристы, стоящие в очереди перед входом на территорию Пражского Града являются легкой целью для осуществления террористической атаки.