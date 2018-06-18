Pilsner Urquell будут производить исключительно в Чехии

Самое известное чешское пиво Pilsner Urquell и далее будут производить только в чешском городе Пльзень. «Выдача лицензий на производство этого напитка нигде в мире не планируется», – сообщил Р. Китагава, директор европейских предприятий, входящих в группу Asahi. Процесс изготовления пива после перехода пивоваренного завода Plzeňský Prazdroj к японцам в апреле 2017 г. не претерпел изменений, при этом за год объемы продаж выросли на 8%.

В пакете приобретаемых предприятий оказались еще четыре пивоваренных завода – в Польше, Венгрии, Румынии и Словакии, ранее входившие в состав SABMiller. Открытие нового цеха повысило объемы производства Pilsner Urquell до уровня 3,5 миллионов гектолитров в год. Свою продукцию холдинг Asahi Group Holdings экспортирует почти в 60 стран мира.