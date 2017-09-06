Петра Квитова покидает US Open

Чешская спортсменка Петра Квитова проиграла в четверьфинале US Open американке Винус Уильямс со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) и покидает турнир.

В интервью после матча чешская теннисистка пожелала своейй 37-летней сопернице завоевать титул на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

СМИ отмечают самоотверженность Квитовой, которой удалось вернуться в теннис после ранения руки – в декабре 2016 г. на нее было совершено нападение грабителем, проникшем в дом спортсменки в Чехии. Наблюдатели отмечают, что Квитова еще не полностью восстановилась после травмы.