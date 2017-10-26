Петр Ханниг сможет принять участие в президентских выборах

Музыкант и глава партии «Разумные» (Rozumní) Петр Ханниг примет участие в выборах Президента ЧР, которые состоятся в начале 2018 года. Его кандидатуру поддержали 20 депутатов. Об этом заявил на пресс-конференции сам Ханниг, сообщивший также, что в среду, 25 октября, он передал все соответствующие документы в Министерство внутренних дел.

Общаясь с потенциальными избирателями в июле, Ханниг подчеркнул, что в случае своего избрания намерен продолжить политику нынешнего президента Милоша Земана, но хочет предложить избирателям «другую форму поведения». Кандидатура Ханнига ранее поддержала крайне правая партия Народной демократии Адама Б. Бартоша.