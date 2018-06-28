Петр Мразек покинул «Филадельфию»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» решил отказаться от услуг чешского голкипера Петра Мразека. Таким образом, 26-летний хоккеист 1 июля выйдет на рынок свободных агентов.

«Летчики» выменяли Мразека у «Детройта» в январе. По информации заокеанского журналиста Кена Кемпбелла, к Мразеку проявляет интерес несколько команд НХЛ. По текущему контракту Мразек зарабатывал 4 млн долларов в год.