Петр Мразек покинул «Филадельфию»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» решил отказаться от услуг чешского голкипера Петра Мразека. Таким образом, 26-летний хоккеист 1 июля выйдет на рынок свободных агентов.
«Летчики» выменяли Мразека у «Детройта» в январе. По информации заокеанского журналиста Кена Кемпбелла, к Мразеку проявляет интерес несколько команд НХЛ. По текущему контракту Мразек зарабатывал 4 млн долларов в год.
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