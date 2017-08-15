Против ксенофобии, расизма и безразличия высказываются авторы петиции «Чехи помогают», которые обращаются к чешскому правительству с требованием выполнения обещания по приему 1500 беженцев. Свое обещание кабинет может выполнить таким образом, что в Чешскую Республику приедут сирийские матери с детьми, заявляют авторы проекта на своих страницах в Интернет. По мнению публициста Дана Пршибаня, подписавшего петицию, помощь детям не должна вызывать у чешской общественности опасений в отношении нарушения безопасности страны. «Чехословакия в прошлом принимала брошенных детей, например, из Намибии. Поэтому мне это кажется логичным и приемлемым решением, которое, одновременно, может быть принято широкой общественностью», - сообщил агентству ČTK Пршибань. Авторы петиции напомнили, что в 2015 году чешское правительство приняло решение о том, что Чехия добровольно примет 1500 беженцев. Петицию подписал ряд выдающихся лиц чешской культурной и общественной жизни.