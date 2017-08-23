Первый тур президентских выборов пройдет в Чехии 12 и 13 января 2018 года

Нового президента чешские граждане начнут выбирать 12 и 13 января 2018 года. Дату первого тура установил глава Сената Чешской Республики Милан Штех. Действующий президент Милош Земан намерен баллотироваться на повторный срок. В январе у него может быть порядка 20 соперников. Точный список претендентов на президентский пост станет известен после 7 ноября, когда завершится срок приема заявок.

Кроме Милоша Земана в числе кандидатов на пост главы государства будет бывший председатель Академии наук Иржи Драгош и поэт-песенник Михал Горачек. Как и Милош Земан, они заявили о том, что уже успели набрать более 50 тысяч подписей чешских граждан, которые необходимы для регистрации в качестве официального претендента на кресло в Пражском Граде.

О том, что у них для участия в президентской гонке уже есть поддержка необходимого количества членов Верхней палаты Парламента Чешской Республики, заявил сенатор Ярослав Кубера и Карел Штогл, бывший директор Секции кабинета председателя правительства премьера Иржи Руснока.

Для выдвижения кандидатуры на президентский пост в Чехии необходимо собрать, как минимум, подписи 50 тысяч граждан или же заручиться поддержкой 20 депутатов или 10 сенаторов.