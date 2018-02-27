Первый прототип нового подзвукового самолета Aero L-39NG взмоет в небо в 4 квартале 2018 г.

Первый прототип нового подзвукового учебного самолета Aero L-39NG, по всей вероятности, поднимется в воздух в последнем квартале текущего года. Работа над ним завершится еще в третьем квартале, сообщили во вторник представители компании Aero Vodochody, которая ведет разработку новой модели.

В основе разработки лежит первоначальная аэродинамическая компоновка прославленного L-39 Albatros. L-39NG оснащен новым и более экономичным мотором и авионикой. Средний расход топлива усовершенствованной версии железной птицы вдвое ниже, чем у его предшественника.