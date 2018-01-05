Первую зарубежную поездку в качестве чешского премьера А. Бабиш осуществит в Словакию

Первый свой официальный зарубежный визит после избрания чешский премьер-министр Aндрей Бабиш 5 января совершит в Словакию. Главу правительства сопровождает делегация, в которую входят также трое членов кабмина – министр обороны Карла Шлехтова, министр труда и социальных дел Ярослава Немцова, глава Минфина Алена Шиллерова.

В первой половине дня Aндрей Бабиш проведет в Братиславе встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Главной темой в ходе переговоров Бабиша, который является уроженцем Братиславы, и Фицо станет двустороннее сотрудничество ЧР и СР, прежде всего, в области транспортной инфраструктуры, обороны, обеспечении безопасности и энергетике.

Во второй половине дня премьер-министры обеих стран возложат венки к памятнику первого президента Чехословакии Т.Г. Масарика, а также к памятнику Милана Растислава Штефаника, сооснователя Чехословацкого национального совета, созданного в 1916 году.