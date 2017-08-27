Первая ракетка мира Каролина Плишкова собирается замуж за своего менеджера Михала Грдличку

Первая ракетка мира – чешка Каролина Плишкова на пресс-конференции перед началом турнира US Open сообщила неожиданную новость: ее бойфренд Михал Грдличка – бывший спортивный комментатор и ныне менеджер спортсменки, два месяца назад сделал ей предложение руки и сердца. Теннисистка продемонстрировала журналистам и обручальное кольцо.

По словам Плишковой, она не хотела создавать вокруг этого события медиальный шум, поэтому не комментировала его. Помолвка, по словам теннисистки, имела место сразу же после Уимблдона, на котором Каролина Плишкова неожиданно отсеялась во втором круге, однако, несмотря на это, впоследствии стала первой ракеткой.