Первая ракетка Чехии – Петра Квитова

Антон Каймаков
01-07-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Петра Квитова вновь отвоевала титул «Первой ракетки Чехии». В международном рейтинге WTA она обошла Каролину Плишкову, которая не смогла надлежащим образом выступить во время турнира в Истборне и опустилась на одну позицию вниз.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 