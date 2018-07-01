Первая ракетка Чехии – Петра Квитова

Петра Квитова вновь отвоевала титул «Первой ракетки Чехии». В международном рейтинге WTA она обошла Каролину Плишкову, которая не смогла надлежащим образом выступить во время турнира в Истборне и опустилась на одну позицию вниз.
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