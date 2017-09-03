Первая неделя школьного года в Праге посвящена науке

Начало нового учебного года чешская столица отметит неделей, посвященной науке и технологиям. В Праге будет проходить сразу два фестиваля, которые призваны в популярной форме расширять кругозор граждан о новых открытиях в сфере естествознания и технологических разработках, о новых направлениях развития в электронике и кибернетике. Чешский технический университет посредством видеомаппинга представит посетителям фестиваля историю своего создания и развития. Высшая химико-технологическая школа подготовила информационный павильон в виде ракетной базы.

Звездой недели науки и технологий станет киборг Neil Harbisson мужчина, которому была имплантирована специальный радар, преобразующий цвета в вибрации.