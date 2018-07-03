Переход вертолетной спасательной службы в ведение государства потребует крупных инвестиций

На необходимость серьезных капиталовложений указывает чешский Минздрав в своем материале, посвященном возможному переходу вертолетной спасательной службы в ведение государства. Перевода ранее требовало движение ANO, которое ныне стало главным субъектом правящей коалиции. Если план будет осуществлен, подчеркивает Минздрав, то лишь при условии установления переходного периода продолжительностью в несколько лет.

В настоящее время работу вертолетной спасательной службы, располагающей 10 базами, обеспечивает в Пльзене и Бехине – армия, а в Праге и Брно – полиция. Еще шесть вертолетных баз, согласно договору, до 2020 года находится в ведении коммерческих фирм.