Переход вертолетной спасательной службы в ведение государства потребует крупных инвестиций

Антон Каймаков
03-07-2018
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На необходимость серьезных капиталовложений указывает чешский Минздрав в своем материале, посвященном возможному переходу вертолетной спасательной службы в ведение государства. Перевода ранее требовало движение ANO, которое ныне стало главным субъектом правящей коалиции. Если план будет осуществлен, подчеркивает Минздрав, то лишь при условии установления переходного периода продолжительностью в несколько лет.

В настоящее время работу вертолетной спасательной службы, располагающей 10 базами, обеспечивает в Пльзене и Бехине – армия, а в Праге и Брно – полиция. Еще шесть вертолетных баз, согласно договору, до 2020 года находится в ведении коммерческих фирм.

 
 
 
 
 
 
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