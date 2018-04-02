Пересадку донорского сердца в Чехии за 10 лет провели примерно 700 пациентам

За последние 10 лет операции по пересадке донорского сердца были в Чехии, население которой составляет свыше 10,5 млн, проведены более чем 700 пациентам. Ежегодно это сложное оперативное вмешательство выполняется больным, число которых колеблется в пределах 57 - 87, причем в списке ожидающих очереди на транплантацию сердца в ЧР ныне числится около 100 человек.

15 лет назад чешские врачи впервые использовали для спасения пациента искусственное сердце. В ноябре 2017 г., последовав примеру французских специалистов, чешские медики прибегли к полностью механическому сердцу вместо больного органа, который был удален.

Тот же метод во Франции использовали пять лет назад, Чехия стала третьей страной, где осуществили операцию по пересадке искусственного сердца весом 800 граммов.

По числу доноров сердца на миллион населения Чехия заняла в 2017 году 6-е место в мире.